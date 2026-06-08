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Экс-игрок «Манчестер Сити» может стать совладельцем «Монпелье» — L’Équipe

Экс-игрок «Манчестер Сити» может стать совладельцем «Монпелье» — L’Équipe
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган, ныне выступающий за «Галатасарай», может стать совладельцем «Монпелье» из французской Лиги 2. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, Гюндоган входит в число потенциальных инвесторов, относящихся к британскому фонду GSS, планирующему приобрести долю в клубе. К этому моменту «Монпелье» не объявил об изменениях в структуре руководства. Другим ключевым лицом потенциальной сделки является бывший футболист «Арсенала» Дэниэл Карбассиюн.

«Монпелье» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице Лиги 2. В кампании-2011/2012 команда стала чемпионом Франции.

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