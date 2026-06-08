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Тренер Дании прокомментировал состояние Эриксена после обморока и обратился к болельщикам

Тренер Дании прокомментировал состояние Эриксена после обморока и обратился к болельщикам
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Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал состояние полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена после обморока в товарищеском матче скандинавской команды с Украиной, а также обратился к болельщикам. Футболист потерял сознание, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Остановлен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Это был тяжёлый день для всех нас, но, к счастью, Кристиан чувствует себя хорошо и вернулся домой к своей семье. Теперь ему и игрокам нужно немного покоя и тишины, чтобы осмыслить произошедшее и оправиться от шока.

Хочу ещё раз выразить огромную благодарность всем, кто так блестяще справился с ситуацией вчера вечером. Игрокам и персоналу обеих команд, судьям, УЕФА, СМИ и, конечно же, всем зрителям в Оденсе.

В сложный момент все проявили прекрасное единство, и, я думаю, именно это должно запомниться нам.

Благодарим за огромную поддержку, которую мы ощущали в течение последних 24 часов. Важно, чтобы теперь все знали — и особенно все, кто видел Кристиана, — что с ним всё в порядке», — приводит слова Римера официальный аккаунт сборной Дании в социальной сети Х.

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