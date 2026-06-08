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AS: «Барселона» рассматривает тренера из Серии А как замену Флику по окончании контракта

AS: «Барселона» рассматривает тренера из Серии А как замену Флику по окончании контракта
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«Барселона» рассматривает Сеска Фабрегаса, возглавляющего итальянский «Комо», в качестве основного кандидата на должность главного тренера после завершения контракта Ханс‑Дитера Флика. Об этом сообщает AS.

По информации источника, спортивный блок каталонского клуба, возглавляемый Деку, придаёт данному кандидату приоритетное значение в рамках планирования тренерского штаба на перспективу. В частности, представители «Барселоны» уже инициировали предварительные контакты с Фабрегасом, обсудив возможность его перехода в клуб по истечении действующего соглашения Флика — в 2028 году.

Отмечается, что первые обращения к «Комо» по вопросу потенциального сотрудничества с Фабрегасом были направлены ещё несколько месяцев назад.

Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» 19 июля 2024 года. Он подписал с клубом долгосрочный контракт сроком на четыре года. По итогам минувшего сезона Серии А «Комо» добился права выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

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