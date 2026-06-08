Нидерланды — Узбекистан: Гакпо открыл счёт на 32-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Айкан Стэдиум» в США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Нидерландов.

Первый мяч в матче забил полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо, реализовав пенальти на 32-й минуте.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Нидерландов располагается на восьмой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Узбекистанская национальная команда занимает 50-е место в этом списке.