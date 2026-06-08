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Легенда итальянского футбола Алессандро Неста стал тренером «Авеллино» из Серии B

Легенда итальянского футбола Алессандро Неста стал тренером «Авеллино» из Серии B
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Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста назначен на пост главного тренера «Авеллино». Об этом сообщается на официальном сайте «бьянковерди».

Специалист подписал с клубом соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года. В состав тренерского штаба Несты войдут помощник главного тренера Лоренцо Рубиначчи, технические ассистенты Массимо Ло Монако и Винченцо Варрика, спортивный врач Лука Мореллини, тренер вратарей Раффаэле Клементе и аналитик Федерико Сольдано.

Во времена игровой карьеры Алессандро Неста выступал на клубном уровне за «Лацио» и «Милан», завоевав с этими командами множество трофеев, а в составе итальянской национальной команды он становился чемпионом мира.

По итогам сезона-2025/2026 «Авеллино» занял восьмое место в турнирной таблице Серии B.

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