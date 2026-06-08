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Романо: голкипер «Астон Виллы» — приоритетный кандидат «Ювентуса» на данную позицию

Романо: голкипер «Астон Виллы» — приоритетный кандидат «Ювентуса» на данную позицию
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«Ювентус» рассматривает голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в качестве приоритетного кандидата на данную позицию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Согласно данным источника, туринский клуб сфокусирован на трансфере аргентинского голкипера в рамках работы по усилению вратарской линии. Первоначальный интерес «Ювентуса» к Алисону Бекеру утратил актуальность: «Ливерпуль» официально уведомил, что рассчитывает на данного вратаря в предстоящем сезоне, в связи с чем дальнейшие переговоры по его переходу не представляются возможными.

В данный момент клуб приступил к обсуждению финансовых параметров потенциального трансфера Мартинеса, включая стоимость перехода и условия личного контракта.

В качестве альтернативного варианта по‑прежнему рассматривается кандидатура вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

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