Романо: голкипер «Астон Виллы» — приоритетный кандидат «Ювентуса» на данную позицию

«Ювентус» рассматривает голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в качестве приоритетного кандидата на данную позицию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Согласно данным источника, туринский клуб сфокусирован на трансфере аргентинского голкипера в рамках работы по усилению вратарской линии. Первоначальный интерес «Ювентуса» к Алисону Бекеру утратил актуальность: «Ливерпуль» официально уведомил, что рассчитывает на данного вратаря в предстоящем сезоне, в связи с чем дальнейшие переговоры по его переходу не представляются возможными.

В данный момент клуб приступил к обсуждению финансовых параметров потенциального трансфера Мартинеса, включая стоимость перехода и условия личного контракта.

В качестве альтернативного варианта по‑прежнему рассматривается кандидатура вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.