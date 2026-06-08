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Аленичев назвал топ-3 лучших футболистов в истории российского футбола

Аленичев назвал топ-3 лучших футболистов в истории российского футбола
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал трёх лучших футболистов в истории российского футбола.

«[Александр] Мостовой, [Валерий] Карпин, это однозначно. Ну и, я думаю, Андрей Канчельскис», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Александр Мостовой известен по выступлениям за московский «Спартак», «Страсбург» и «Сельту». Карпин выступал за «Спартак», «Реал Сосьедад» и «Сельту». На данный момент специалист возглавляет сборную России. Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Рейнджерс», а в конце футбольной карьеры за раменский «Сатурн» и «Крылья Советов».

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