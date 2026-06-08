Валерий Карпин объяснил, почему Умяров не сыграет в матче Россия — Тринидад и Тобаго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник национальной команды Наиль Умяров не сыграет в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).