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Валерий Карпин объяснил, почему Умяров не сыграет в матче Россия — Тринидад и Тобаго

Валерий Карпин объяснил, почему Умяров не сыграет в матче Россия — Тринидад и Тобаго
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник национальной команды Наиль Умяров не сыграет в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).

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