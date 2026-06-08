«Челси» рассматривает возможность подписания экс‑форварда «Ливерпуля» — MD

Лондонский «Челси» проявляет заинтересованность в приобретении уругвайского нападающего клуба «Аль‑Хиляль» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб присматривается к экс‑форварду «Ливерпуля», который в прошлом сезоне играл за саудовскую команду. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассчитывает, что Нуньес будет конкурировать за место в составе с нападающим Жоао Педро.

Уругваец играл за английский «Ливерпуль» с июня 2022 года по август 2025 года.

Сейчас Нуньес связан контрактом с «Аль‑Хилялем» — он действует до середины 2028 года. В прошлом сезоне футболист сыграл за саудовскую команду 24 матча, забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 20 млн.