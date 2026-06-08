Агент Марияна Кашчелан: к Максиму Бориско есть интерес от нескольких заграничных команд

Агент Марияна Кашчелан, представляющая интересы вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско, прокомментировала информацию о предполагаемом интересе к футболисту со стороны зарубежных команд. Ранее в данном контексте упоминались греческий «Панатинаикос» и турецкий «Трабзонспор».

«К Максу есть интерес от нескольких заграничных команд, не только из Греции и Турции. Желание попробовать себя в Европе есть, но мы не против рассмотреть предложения от команд из России. Максим — идеальный кандидат, если сравнивать по соотношению цена‑качество», — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

В 23 матчах прошлого сезона Бориско 14 раз отыграл всухую.