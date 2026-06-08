Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Северная Ирландия: Патрик Келли забил за гостей на 64-й минуте в товарищеском матче

Франция — Северная Ирландия: Келли забил за гостей на 64-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные Франции и Северной Ирландии. Встреча проходит на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра выступает Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). На данный момент счёт 2:1 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 1
Северная Ирландия
1:0 Олисе – 43'     2:0 Олисе – 49'     2:1 Келли – 64'     3:1 Олисе – 75'    

На 64-й минуте Патрик Келли забил за команду Северной Ирландии. Ранее Майкл Олисе на 43-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд, а на 49-й минуте он оформил дубль.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фаворитов ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android