Аленичев высказался о перспективах «Спартака» в следующем сезоне РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о перспективах красно-белых в следующем сезоне чемпионата России.

«Задача будет одна, это выиграть чемпионство. Никто эту задачу снимать не будет по ходу сезона. Не хотелось бы того, к чему мы уже все, к сожалению, привыкли, отставки. Но если задача выполняться не будет… Хотелось бы, чтобы Карседо сохранял спокойствие. Даже если поражения будут, а они будут обязательно, не обращал внимания на критику. Ему будет очень сложно выполнить ту задачу, которая будет поставлена, чемпионство. Но я оптимист по жизни. Я думаю, что в следующем году мы в состоянии не только на словах, но и на деле бороться с «Краснодаром», «Зенитом», «Динамо», ЦСКА за чемпионство», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Также красно-белые стали обладателями Кубка страны.