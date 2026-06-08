Сборная Нидерландов вырвала победу у Узбекистана в товарищеском матче на 90+8-й минуте

Завершился товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра прошла на стадионе «Айкан Стэдиум» в США. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Нидерландов.

Первый мяч в матче забил полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо, реализовав пенальти на 32-й минуте. Полузащитник Нидерландов Гус Тиль был удалён на 87-й минуте за игру рукой на входе в свою штрафную. Судья матча Алисса Пеннингтон не назначила пенальти после просмотра VAR. На 90+2-й минуте нападающий Узбекистана Игорь Сергеев сравнял счёт. На 90+8-й минуте Коди Гакпо оформил дубль и принёс своей команде победу — 2:1.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Нидерландов располагается на восьмой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Узбекистанская национальная команда занимает 50-е место в этом списке.