Фото: защитник «Родины» Митья Крижан сделал татуировку в честь победы клуба в Первой лиге

Защитник клуба «Родина» Митья Крижан сделал татуировку в честь победы команды в Лиге Pari. Московский клуб завершил сезон-2025/2026 на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 68 очков, и вышел в Мир Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.

Фото: Из личного архива Митьи Крижана

Фото: Из личного архива Митьи Крижана

В РПЛ со второй строчки вышел воронежский «Факел», который также заработал 68 очков.

Митья Крижан присоединился к футбольному клубу «Родина» 22 февраля 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В минувшем сезоне Крижан принял участие в 33 матчах за клуб и результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,2 млн.