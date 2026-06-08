Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Тринидада и Тобаго Рамперсад: у России физически сильная и крепкая команда

Капитан сборной Тринидада и Тобаго Рамперсад: у России физически сильная и крепкая команда
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится 9 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нашей сборной это отличная возможность проверить свои силы на таком высоком уровне против сильной сборной. Надеюсь, футболисты сборной Тринидада и Тобаго сделают правильные выводы, а футбольные скауты кого‑то заметят и чем‑то помогут в развитии.

Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас», — сказал Рамперсад в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android