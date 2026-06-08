Капитан сборной Тринидада и Тобаго Рамперсад: у России физически сильная и крепкая команда

Полузащитник и капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится 9 июня.

«Для нашей сборной это отличная возможность проверить свои силы на таком высоком уровне против сильной сборной. Надеюсь, футболисты сборной Тринидада и Тобаго сделают правильные выводы, а футбольные скауты кого‑то заметят и чем‑то помогут в развитии.

Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас», — сказал Рамперсад в эфире «Матч ТВ».