Хет-трик Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре

Окончен товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные Франции и Северной Ирландии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала французская команда. Встреча состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра выступил Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия).

Майкл Олисе на 43-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд, а на 49-й минуте он оформил дубль. На 64-й минуте Патрик Келли забил за команду Северной Ирландии. На 75-й минуте Олисе оформил хет-трик.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).