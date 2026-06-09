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«Арсенал» уволил главу медицинского штаба клуба — The Telegraph

«Арсенал» уволил главу медицинского штаба клуба — The Telegraph
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Лондонский «Арсенал» прекратил сотрудничество с Зафаром Икбалом, возглавлявшим медицинский штаб клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, 51‑летнего специалиста уведомили об увольнении в понедельник, 8 июня. Точные обстоятельства принятия этого решения не раскрываются. Зафар Икбал начал работу в «Арсенале» в феврале 2024 года: в его обязанности входило руководство департаментом спортивной медицины и физической подготовки.

В клубе связывают увольнение с большим числом травм у игроков в завершившемся сезоне. Из‑за повреждений длительный период пропустили важные для команды футболисты — в их числе Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц. Ранее руководство «Арсенала» организовало внутреннюю проверку работы медицинского и физподготовительного подразделений. Пока неясно, повлияло ли её проведение напрямую на решение об увольнении Икбала.

Известно, что главный тренер Микель Артета практикует интенсивные тренировки — некоторые эксперты полагают, что это могло способствовать повышенной нагрузке на игроков и росту травматизма.

До работы в «Арсенале» Зафар Икбал трудился в клубах «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», а также руководил медицинской службой в Профессиональном медицинском обществе Футбольной ассоциации Англии.

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