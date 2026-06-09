Фото: момент с игрой рукой Тиля на границе своей штрафной в матче Нидерланды — Узбекистан

Завершился товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра прошла на стадионе «Айкан Стэдиум» в США. В качестве главного арбитра выступила Алисса Пеннингтон. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Нидерландов.

На 87-й минуте полузащитник Нидерландов Гус Тиль сыграл рукой на границе своей штрафной площади. Судья матча Алисса Пеннингтон не назначила пенальти после просмотра VAR и удалила футболиста.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Нидерландов располагается на восьмой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Узбекистанская национальная команда занимает 50-е место в этом списке.