Нападающий Гонсалу Рамуш поделился мнением о своей роли в «ПСЖ» и сборной Португалии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш признался, что доволен своей ролью в обеих командах, несмотря на частое пребывание на скамейке запасных во время матчей, а также высказался о конкуренции за место в составе.

«Я всегда могу внести свой вклад. Криштиану Роналду не нуждается в представлении в национальной команде. В «ПСЖ» с моего первого года в клубе там был Мбаппе. Сегодня в команде Усман Дембеле, который тоже не нуждается в представлении. Несмотря на такой уровень конкуренции, я могу приносить пользу и влиять на результат. Это доказательство моего характера, стойкости и профессиональных качеств», — приводит слова Рамуша Record.