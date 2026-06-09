Киммих раскрыл детали потенциального трансфера в «ПСЖ» в 2024 году

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, что был очень близок к уходу из мюнхенского клуба и всерьёз рассматривал вариант перехода в «ПСЖ».

«Поддержка со стороны клуба оказалась не такой, на какую я надеялся и какую хотел видеть. У меня было ощущение, что «Бавария» была вполне готова меня отпустить [летом 2024 года]. Это никак не способствует укреплению связи между клубом и игроком. Я разговаривал с Максом Эберлем, и он ещё раз подтвердил мне: «Если хочешь уйти — ты выставлен на продажу, это возможно». На тот момент я не знал, что должно было произойти, чтобы я продлил контракт. Я был на 95% уверен, что не стану его продлевать.

«ПСЖ» — клуб, который продемонстрировал мне серьёзную заинтересованность. Такой я даже особо не ожидал. Я общался со спортивным директором [Луишем Кампушем] и главным тренером [Луисом Энрике]. Должен сказать, они отлично поработали и произвели на меня впечатление людей, которые действительно меня хотят, — и, естественно, ты начинаешь всерьёз обдумывать такой вариант. Это действительно заставило меня задуматься. Предполагалось, что я стану важной частью команды — игроком с определённым опытом, который сможет многое дать. И это, безусловно, влияет на принятие решения. «ПСЖ» прислал мне предложение. Финансовый аспект был невероятным. Правда. Очень‑очень невероятным, должен признаться. Но я не хотел, чтобы именно деньги стали решающим фактором. Я ведь не один, и мне приходится принимать решения не только за себя и свою карьеру. У меня есть ответственность перед семьёй, и я должен поступать правильно», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети.

В итоге, по словам Киммиха, большую роль в его решении остаться сыграло отношение тренера мюнхенского клуба Венсана Компани.

Йозуа Киммих присоединился к мюнхенской «Баварии» в января 2015 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2029 года.