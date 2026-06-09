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«Зенит» близок к покупке Фелипе Аугусто у «Трабзонспора» — источник

«Зенит» близок к покупке Фелипе Аугусто у «Трабзонспора» — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Об этом сообщает A Spor в социальной сети X.

По данным источника, бразилец присоединится к клубу с берегов Невы за € 20 млн.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России.

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