«Зенит» близок к покупке Фелипе Аугусто у «Трабзонспора» — источник

Санкт-петербургский «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Об этом сообщает A Spor в социальной сети X.

По данным источника, бразилец присоединится к клубу с берегов Невы за € 20 млн.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России.