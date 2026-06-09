Аленичев объяснил, почему Барко не играл бы при Романцеве, и высказался о его контракте

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о переподписании контракта с полузащитником команды Эсекьелем Барко и объяснил, почему футболист не смог бы играть при бывшем наставнике московского «Спартака» Олеге Романцеве.

— Барко ещё не переподписал контракт со «Спартаком». Я думаю, что этого футболиста надо переподписывать и как можно на более долгий срок.

— А вот у Романцева он бы не играл.

— Полностью согласен. Он лишних 5-10 касаний делает. В какой-то игре его сравнили со мной. Наверное, по росту, по фигуре, по бегу. Но сколько он передерживает, мне бы Романцев этого не простил. Меня бы Романцев посадил на скамейку. В центре поля Барко было бы тяжело, — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» к полузащитнику красно-белых.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач.