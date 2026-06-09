«Бавария» готова выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» — Football365

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к переходу нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». По информации Football365, статус трансфера на данный момент остаётся неопределённым. Реализация сделки зависит от ситуации вокруг «Барселоны», которая арендовала Рашфорда в завершившемся сезоне.

У каталонского клуба есть право выкупить футболиста за € 30 млн, однако в данный момент он не планирует использовать эту опцию. В «Барселоне» рассматривают другие варианты продолжения сотрудничества, включая возможность новой аренды или снижение стоимости трансфера.

«Манчестер Юнайтед» заявил о готовности рассмотреть предложения от других клубов. «Бавария» подтвердила свою заинтересованность и выразила готовность выплатить запрашиваемую сумму. Основным препятствием для заключения сделки является уровень заработной платы игрока — € 348 тыс. в неделю.

В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 49 матчах за «Барселону», забив 14 мячей и сделав 14 ассистов. Transfermarkt оценивает форварда в € 40 млн.