Аленичев назвал позиции в «Спартаке», требующие усиления, и игрока, которого надо продать

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие позиции в команде требуют усиления, и назвал игрока, которого следует продать.

«Я буду говорить откровенно. Первый – вратарь, центральный защитник, однозначно, крайний защитник и нападающий. Моё мнение, что с [Манфредом] Угальде надо попрощаться. При всём уважении к нему, да, в прошлом году он забивал. Не чувствуется, что Угальде нам поможет в следующем году. Я считаю, что с ним нужно за хорошие деньги попрощаться, чтобы «Спартак» в убыток не ушёл, и купить хорошего нападающего, потому что тот же [Ливай] Гарсия не забивает. Это проблема «Спартака». А если, не дай бог, что-то случится с Барко? Кто тянуть будет? Поэтому четыре позиции, которые необходимы», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Также красно-белые стали обладателями Кубка страны.