Первая лига выразила соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Шинника»

Пресс-служба Первой лиги выразила соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Шинника» и сборной Буркина-Фасо Бена Загре.

«Сегодня стало известно, что после продолжительной и тяжёлой болезни из жизни ушёл экс-игрок «Шинника» Бен Азиз Загре. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Бена», — написано в телеграм-канале Первой лиги.

Ранее Агент Дмитрий Селюк, представлявший интересы Бена Загре, сообщил, что футболист скончался после продолжительной борьбы с раком.

В составе «Шинника» футболист провёл 44 матча, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.