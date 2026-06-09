Платини подал два иска в суд на Инфантино и ряда экс-функционеров ФИФА — Reuters

Бывший руководитель УЕФА Мишель Платини направил в парижский суд уголовный и гражданский иски против ряда бывших функционеров ФИФА, включая действующего президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, основанием для обращения в суд стали обвинения в коррупции, выдвинутые против Платини в 2015 году. Истец утверждает, что события того времени не позволили ему претендовать на пост главы ФИФА в 2016 году.

Отмечается, что во Франции начато уголовное расследование в отношении Марко Виллигера, ранее занимавшего должность юридического директора ФИФА, и Доменико Скалы, бывшего председателя аудиторского комитета. Им предъявлены обвинения в «злонамеренном преследовании и злоупотреблении влиянием». Утверждается, что в рамках гражданского производства Платини требует от ФИФА полной компенсации ущерба, утверждая, что внутри организации предпринимались действия для блокировки его избрания на высший пост более десяти лет назад.

Напомним, в 2015 году швейцарское федеральное бюро юстиции инициировало разбирательство против экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков (около € 2 млн) Платини за консультационные услуги, оказанные с 1998 по 2002 год. В марте 2025 года апелляционная палата Швейцарского уголовного суда вынесла оправдательный приговор по этому делу.

В декабре 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Впоследствии срок дисквалификации Блаттера был сокращён до шести лет, а Платини — до четырёх лет.