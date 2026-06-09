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«Реал» заинтересован в подписании Хулиана Альвареса из «Атлетико» — Бергер

«Реал» заинтересован в подписании Хулиана Альвареса из «Атлетико» — Бергер
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер в соцсети X.

По информации источника, в «Реале» высоко оценивают аргентинца. Отмечается, что «Атлетико» был бы заинтересован в продаже Альвареса, если бы поступило предложение в размере € 150 млн.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».

Альваресу 26 лет. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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