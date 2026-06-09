Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал три причины, почему теннис лучше футбола.

— Топ-3 причины, почему теннис лучше футбола?

– Я должен придумать, потому что я считаю, что футбол лучше. Но если бы я защищал теннис, я должен придумать топ-3.Первое – объективное судейство. То есть судья не может вмешаться. Раньше, до изобретения всех этих линий как-то мог. Сейчас судья не влияет ни на что. То есть объективное судейство. Второе – календарь, который ты можешь выбирать. Здесь я участвую, здесь я не участвую, здесь у меня «Большой шлем», я подготовлюсь, здесь я скипану, здесь я возьму то, здесь я возьму это. Третье, я бы сказал так, что прозрачность денег. На что наиграл, то и заработал, — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале FONBET.

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