Мэр Нью-Йорка раскритиковал администрацию Трампа перед ЧМ‑2026

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выразил мнение, что визовая политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении участников чемпионата мира — 2026 идёт вразрез с принципами турнира и заявленной открытостью страны.

«Отказ в предоставлении виз журналистам из некоторых государств, тренеру команды, а также выдача однодневных разрешений или виз только для отдельных сборных — это полностью противоречит тому, чем должен быть этот турнир. Если мы не способны обеспечить приезд в нашу страну и этот город игроков, команд и журналистов, это ставит под сомнение нашу приверженность духу турнира. Мы хотим, чтобы чемпионат мира демонстрировал нашу веру в то, что мы являемся частью чего-то большего, чем мы сами. А именно — мирового спорта, доступного для всех», — приводит слова Мамдани журналистка The National News Адла Масуд в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что в начале года Госдепартамент США приостановил выдачу виз гражданам ряда государств, делая исключения лишь для отдельных категорий, таких как дипломаты и лица, чьи поездки признаны отвечающими национальным интересам. В результате сложности с оформлением документов возникли у футболистов и тренеров сборной Ирана, чье разрешение на въезд было получено лишь за 10 дней до стартовой игры на мундиале.

В понедельник поступила информация об отказе во въезде в США сомалийскому судье Омару Артану, который должен был обслуживать матчи турнира. Сомали входит в перечень стран, на граждан которых распространяются американские ограничения.