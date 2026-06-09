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«То, как с ним обращались – это отвратительно». Экс-игрок «Зенита» — о Мохамеде Салахе

«То, как с ним обращались – это отвратительно». Экс-игрок «Зенита» — о Мохамеде Салахе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен поддержал египетского нападающего Мохамеда Салаха, который этим летом покинет «Ливерпуль».

«То, как с ним обращались в этом сезоне, — это даже не жёстко. Это отвратительно. Почему о нём не говорили так на протяжении последних восьми или девяти лет? Скажите мне. Ладно, один неудачный сезон — и он снова становится главной мишенью. Хотя есть множество других проблем», — приводит слова Ловрена Goal со ссылкой на WinWin.

Напомним, Мохамед Салах выступал за мерсисайдцев с 2017 года. За это время он забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи за клуб в 442 матчах.

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