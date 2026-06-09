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Почётный консул Грузии в Испании высказался о возможном переходе Кварацхелии в «Реал»

Почётный консул Грузии в Испании высказался о возможном переходе Кварацхелии в «Реал»
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Миша, почётный консул Грузии в Испании и член мадридского «Реала» высказался о возможном переходе грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в «Реал».

«Отец Кварацхелии — мой друг. Не думаю, что Хвича покинет «ПСЖ» в этом году. Парижский клуб просто не отпустит его. Кварацхелия — мадридист в душе. У него дома в Грузии висят постеры Криштиану Роналду», — приводит слова Миши Le10sport.com со ссылкой на эфир программы Tiempo de Juego на радиостанции Cadena COPE.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может заплатить € 150 млн за переход Хвичи Кварацхелии.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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