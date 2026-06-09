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«МЮ» и «Челси» заинтересованы в трансфере полузащитника «Барселоны» — TEAMtalk

«МЮ» и «Челси» заинтересованы в трансфере полузащитника «Барселоны» — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются полузащитником «Барселоны» Марком Касадо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, представители «красных дьяволов» недавно вступали в переговоры по поводу 22-летнего футболиста. «Синие», в свою очередь, следят за ситуацией вокруг игрока, однако не могут предоставить ему гарантии постоянного места в стартовом составе в случае трансфера.

Отмечается, что на текущий момент ни один из клубов английской Премьер-лиги официального предложения не делал. При этом фаворитом в борьбе за подписание испанца всё ещё считается «Монако». Предполагается, что Касадо покинет сине-гранатовых этим летом, поскольку клуб намерен освободить место в заявке для других приобретений.

Футболист выступает за основной состав каталонского клуба с июля 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. В минувшем клубном сезоне Касадо провёл 34 встречи, где сделал один ассист. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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