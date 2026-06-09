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Известный рэпер Баста опубликовал совместное фото с Матвеем Сафоновым

Известный рэпер Баста опубликовал совместное фото с Матвеем Сафоновым
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46-летний популярный российский музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с российским вратарём французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым.

«Желаю успехов, братец!!!» — подписал фото Баста в своих соцсетях

Фото: Из соцсетей Басты

Голкипер выступает за «ПСЖ», с которым подписал контракт в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029-го. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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