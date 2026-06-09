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35-летний Киран Триппьер перешёл в клуб из Чемпионшипа

35-летний Киран Триппьер перешёл в клуб из Чемпионшипа
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«Вулверхэмптон» объявил на своём официальном сайте о заключении двухлетнего соглашения с английским правым защитником Кираном Триппьером.

Контракт 35-летнего футболиста с клубом вступил в силу после истечения его договора с «Ньюкасл Юнайтед» в июне текущего года.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в 21 игре, записав на свой счёт одну голевую передачу.

Киран Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». В послужном списке футболиста также есть «Бёрнли», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико» Мадрид, «Ньюкасл Юнайтед» и другие команды. В составе национальной сборной Англии он провёл 54 матча и забил один гол.

По итогам прошлого сезона «Вулверхэмптон» вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

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