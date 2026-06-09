Экс-игрок «Зенита» раскритиковал Каррагера за слова в адрес Салаха

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен раскритиковал бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера за критику в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«Его очень сильно критикуют. Некоторые эксперты делают это просто ради внимания. Возможно, потому что не добились успеха в других сферах жизни, и теперь им нужно показывать результат… Особенно Каррагер — он говорит всё, что захочет. Я всегда говорил, что ему стоит сказать всё это лично Салаху, прямо в лицо. Но он никогда этого не сделает», — приводит слова Ловрена Goal со ссылкой на WinWin.

Напомним, Мохамед Салах выступал за мерсисайдцев с 2017 года. За это время он забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи за клуб в 442 матчах.