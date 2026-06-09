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Романо рассказал подробности о возможных трансферах Витиньи или Невеша в «Реал»

Романо рассказал подробности о возможных трансферах Витиньи или Невеша в «Реал»
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Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не готово продавать 26-летнего опорного полузащитника Витинью и 21-летнего центрального полузащитника Жоау Невеша. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации инсайдера, Нассер Аль-Хелаифи, Луис Кампос и Луис Энрике хотят сохранить всех своих звёзд и постараться выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Соответственно, руководство не готово продавать ни Витинью, ни Невеша ни за какие деньги. Оба игрока неприкасаемые и являются неотъемлемой частью проекта Энрике.

Напомним, ранее появились слухи о том, что португальцев хочет купить Флорентино Перес из мадридского «Реала».

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