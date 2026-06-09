Тренер сборной Узбекистана Каннаваро высказался о поражении команды в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Нидерландов (1:2).

«Считаю, что мы продемонстрировали много положительных моментов. Даже после того как счет стал 1:0, команда не потеряла дисциплину и структуру на поле, продолжая действовать как единое целое и бороться до самого конца. Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов. Нам нужны именно такие матчи: противостояние сильным соперникам всегда дает возможность учиться и набираться опыта. В целом я доволен игрой», — приводит слова Каннаваро uznews.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.