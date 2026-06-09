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Экс-игрок «Реала» Данило: люди думают, что Криштиану Роналду — будто инопланетянин

Экс-игрок «Реала» Данило: люди думают, что Криштиану Роналду — будто инопланетянин
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34-летний защитник сборной Бразилии Данило высказался о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым выступал в «Реале» и «Ювентусе».

«Да, и я играл с ним в «Реале». В Турине он был уже более опытным, но всё равно много забивал и всегда оставался максимально профессиональным. Он заставлял тебя прогрессировать, выкладываться на максимум на тренировках и в матчах.

Люди думают, что Криштиану — будто инопланетянин, но на самом деле он обычный человек, который может смеяться, проводить время с семьёй и получать удовольствие от жизни. Но при этом он живёт футболом практически во всём, что делает, стремясь становиться лучше каждый день», — приводит слова Данило The Athletic.

Ранее сообщалось, что Данило попал в состав сборной Португалии на ЧМ-2026.

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