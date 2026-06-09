Перес подарил майку «Реала» Папе Римскому

79-летний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, недавно снова переизбранный президентом «сливочных», вручил футболку клуба Папе Римскому. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

Во время речи после переизбрания Перес заявил, что подарит Папе Римскому майку мадридского клуба с номером один.

Фото: Соцсети «Реала»

Напомним, Перес продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. Сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».