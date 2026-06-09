Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро оценил готовность сборной Узбекистана к ЧМ-2026

Фабио Каннаваро оценил готовность сборной Узбекистана к ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после поражения в товарищеском матче со сборной Нидерландов (1:2) высказался о готовности команды к ЧМ-2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Узбекистан
1:0 Гакпо – 32'     1:1 Сергеев – 90+2'     2:1 Гакпо – 90+8'    
Удаления: Тиль – 87' / нет

«Мы начали подготовку более месяца назад, а наши легионеры присоединились к команде чуть позже. Тем не менее убежден, что мы проделали хорошую работу над физической формой. Конечно, есть определенные нюансы по некоторым игрокам, которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать», — приводит слова Каннаваро uznews.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Узбекистан удивил Нидерланды перед ЧМ! Проиграл с драмой в конце, а Куман лишился вратаря?
Узбекистан удивил Нидерланды перед ЧМ! Проиграл с драмой в конце, а Куман лишился вратаря?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android