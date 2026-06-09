Фабио Каннаваро оценил готовность сборной Узбекистана к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после поражения в товарищеском матче со сборной Нидерландов (1:2) высказался о готовности команды к ЧМ-2026.

«Мы начали подготовку более месяца назад, а наши легионеры присоединились к команде чуть позже. Тем не менее убежден, что мы проделали хорошую работу над физической формой. Конечно, есть определенные нюансы по некоторым игрокам, которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать», — приводит слова Каннаваро uznews.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.