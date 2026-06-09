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Онопко объяснил, почему Сафонова не вызвали в сборную России на июньские матчи

Онопко объяснил, почему Сафонова не вызвали в сборную России на июньские матчи
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Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не был вызван на июньские матчи команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Виктор Савельевич, хотелось уточнить, почему на июньский сбор не был вызван Матвей Сафонов? Это связано с его состоянием, игровой практикой или были другие факторы?
– Если вы знаете, он 30 мая провёл финал, завоевал титул, и мы приняли решение дать ему паузу, потому что сезон был тяжёлый. Понятно, болельщики хотели бы увидеть и Сафонова, и Головина, но мы приняли решение дать паузу, — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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