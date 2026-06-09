Онопко объяснил, почему Сафонова не вызвали в сборную России на июньские матчи

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не был вызван на июньские матчи команды.

– Виктор Савельевич, хотелось уточнить, почему на июньский сбор не был вызван Матвей Сафонов? Это связано с его состоянием, игровой практикой или были другие факторы?

– Если вы знаете, он 30 мая провёл финал, завоевал титул, и мы приняли решение дать ему паузу, потому что сезон был тяжёлый. Понятно, болельщики хотели бы увидеть и Сафонова, и Головина, но мы приняли решение дать паузу, — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.