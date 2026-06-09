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Спортивный директор «Интера» высказался о работе Ибрагимовича в «Милане»

Спортивный директор «Интера» высказался о работе Ибрагимовича в «Милане»
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Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал работу советника президента «Милана» Паоло Скарони экс-футболиста Златана Ибрагимовича.

«Быть частью команды — значит постоянно сталкиваться с самыми разными ситуациями. Я предпочитаю не вмешиваться во внутренние дела «Милана», но могу отметить один важный момент. Опыт игры на высоком уровне даёт определённое преимущество, так как ты понимаешь внутреннюю кухню изнутри. Однако это не гарантирует успеха на посту тренера или спортивного директора. Для этого необходимы серьёзное обучение, непрерывное обновление знаний, глубокий анализ и постоянное общение с коллегами и игроками», — сказал Аузилио в интервью Supernova.

Напомним, занимает должность старшего советника в американской инвестиционной компании «Redbird», владеющей итальянским «Миланом» с декабря 2023 года.

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