Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Таких в мире не так много». Виктор Онопко – о российских стадионах

«Таких в мире не так много». Виктор Онопко – о российских стадионах
Комментарии

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о российских стадионах перед матчем с Тринидадом и Тобаго, который пройдёт в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Калининград уже принимал большой футбол. Я рад, что мы играем в таких прекрасных городах России, где построены великолепные стадионы. Сборные, которые приезжают, думаю, находятся в восторге. Они фотографируют, снимают видео стадионов. Даже судьи это делают. Таких стадионов в мире не так много. Всё для болельщиков, всё для страны. Ребята тоже это прекрасно понимают и знают, для чего приезжают в сборную», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Новый матч сборной России! В Калининграде гостит Тринидад и Тобаго! LIVE
Live
Новый матч сборной России! В Калининграде гостит Тринидад и Тобаго! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android