«Таких в мире не так много». Виктор Онопко – о российских стадионах

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о российских стадионах перед матчем с Тринидадом и Тобаго, который пройдёт в Калининграде.

«Калининград уже принимал большой футбол. Я рад, что мы играем в таких прекрасных городах России, где построены великолепные стадионы. Сборные, которые приезжают, думаю, находятся в восторге. Они фотографируют, снимают видео стадионов. Даже судьи это делают. Таких стадионов в мире не так много. Всё для болельщиков, всё для страны. Ребята тоже это прекрасно понимают и знают, для чего приезжают в сборную», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.