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«Моя 13-летняя дочь – единственная в классе без телефона». Фабрегас — о гаджетах

«Моя 13-летняя дочь – единственная в классе без телефона». Фабрегас — о гаджетах
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Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас заявил, что не хочет, чтобы его дети проводили слишком много времени в социальных сетях.

«Я научился играть в футбол на улице возле дома, отбивая мяч от стены или от двери магазина. Это была великолепная одержимость. Летом, у бабушки и дедушки, я пропадал на поле целыми днями. Достаточно было услышать звук удара мяча, и я спускался вниз.

Я бы хотел, чтобы мои дети ощутили такую же свободу, но сейчас их время занимают iPad и социальные сети, которые поглощают всё. Моя тринадцатилетняя дочь – единственная в классе, у кого нет телефона. У неё его не будет, пока ей не исполнится 16 или 17 лет – минимальный возраст для его покупки», – приводит слова Фабрегаса Corriere della Sera.

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