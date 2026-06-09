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Сборная Испании обыграла сборную Перу в товарищеском матче

Сборная Испании обыграла сборную Перу в товарищеском матче
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Сборная Испании победила сборную Перу в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Куаутемок» (Пуэбла).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Окончен
1 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 2'     0:2 Педри – 32'     0:3 Гальесе – 53'     1:3 Велес – 66'    

В составе Испании уже на второй минуте игры отличился форвард Микель Оярсабаль, через полчаса полузащитник Педри увеличил преимущество. Через восемь минут после начала второго тайма автогол вратаря перуанцев Педро Гальесе помог сделать счёт разгромным в пользу «красной фурии».

Перуанцы смогли ответить только единственным голом в исполнении полузащитника Хайро Велеса на 66-й минуте матча.

Сборная Перу не примет участие в чемпионате мира — 2026. Команда не смогла пройти квалификацию, заняв предпоследнее, девятое место в отборочном цикле Южной Америки.

Испания начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе H. Её соперниками станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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