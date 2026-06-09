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Дешам отреагировал на хет-трик Олисе в матче с Северной Ирландией

Дешам отреагировал на хет-трик Олисе в матче с Северной Ирландией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил хет-трик крайнего нападающего трёхцветных Майкла Олисе в товарищеском матче с Северной Ирландией (3:1) в преддверии чемпионата мира — 2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Северная Ирландия
1:0 Олисе – 43'     2:0 Олисе – 49'     2:1 Келли – 64'     3:1 Олисе – 75'    

«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведённого в «Баварии» и в сборной. Он добился больших успехов и полон уверенности. А ещё он умеет прилагать усилия, и это важно», — приводит слова Дешама Radio France Internationale.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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