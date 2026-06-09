Дешам отреагировал на хет-трик Олисе в матче с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил хет-трик крайнего нападающего трёхцветных Майкла Олисе в товарищеском матче с Северной Ирландией (3:1) в преддверии чемпионата мира — 2026.

«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведённого в «Баварии» и в сборной. Он добился больших успехов и полон уверенности. А ещё он умеет прилагать усилия, и это важно», — приводит слова Дешама Radio France Internationale.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).