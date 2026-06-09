Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго

Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Встреча пройдёт сегодня, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало запланировано на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша сборная будет мотивирована. В Калининграде будет прекрасная атмосфера. Наша сборная выиграет крупно. Забьёт по два гола в каждом тайме. Счёт будет 4:0 в пользу сборной России», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счётом 0:1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли команду Буркина-Фасо 3:0. Сборная Тринидада и Тобаго потерпела четыре поражения в последних четырёх товарищеских матчах, уступив Южной Кореи, Габону, Венесуэле и Боливии.

Материалы по теме
Рязанцев: сборная России должна была бы выйти в плей-офф ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android