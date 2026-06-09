Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Встреча пройдёт сегодня, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало запланировано на 20:00 мск.

«Наша сборная будет мотивирована. В Калининграде будет прекрасная атмосфера. Наша сборная выиграет крупно. Забьёт по два гола в каждом тайме. Счёт будет 4:0 в пользу сборной России», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счётом 0:1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли команду Буркина-Фасо 3:0. Сборная Тринидада и Тобаго потерпела четыре поражения в последних четырёх товарищеских матчах, уступив Южной Кореи, Габону, Венесуэле и Боливии.