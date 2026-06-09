«Барселона» перевела Шейна Клюйверта, сына Патрика Клюйверта, в первую команду — DT

18-летний Шейн Клюйверт, сын экс-футболиста Патрика Клюйверта, присоединится к основному составу «Барселоны» на время подготовки к предстоящему сезону, в рамках которой пройдёт тренировочный сбор в Англии. Об этом сообщает De Telegraaf.

Клюйверт‑младший считается одним из перспективных игроков академии «Барселоны» и теперь окончательно переведён в состав взрослых футболистов. В апреле текущего года он подписал новый контракт, который действует до лета 2028 года. В прошедшем сезоне, выступая за молодёжную «Барселону», нападающий сыграл 22 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи. Игрок сборной Нидерландов до 19 лет должен пройти медосмотр 13 июля, после чего получит возможность проявить себя в основном составе клуба.

Отец Шейна, Патрик, в период с 1998 по 2004 год провёл за «Барселону» 257 матчей, забил 122 гола, отдал 22 результативные передачи и стал чемпионом Испании.