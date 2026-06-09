Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Северной Ирландии отдал дань уважения Дидье Дешаму после матча с Францией

Тренер сборной Северной Ирландии отдал дань уважения Дидье Дешаму после матча с Францией
Комментарии

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил выразил уважение французскому специалисту Дидье Дешаму после товарищеского матча, в котором сборная Франции одержала победу над Северной Ирландией со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Северная Ирландия
1:0 Олисе – 43'     2:0 Олисе – 49'     2:1 Келли – 64'     3:1 Олисе – 75'    

«Он был потрясающим главным тренером национальной команды. Ему удалось очень долго возглавлять команду такого масштаба — несмотря на то, какие варианты были у этой страны, учитывая достигнутый успех. Когда управляешь таким количеством суперзвёзд, нужна особая личность, способная со всем этим справиться. У Дидье этого в избытке.

Он был великолепным игроком — это уже проявлялось в его карьере. Для меня, как для тренера небольшой страны, он человек огромной скромности, у которого всегда найдётся для тебя время, который идёт на контакт. Очень надеюсь, что он проведёт выдающийся чемпионат мира», — приводит слова О`Нила Footmercato.

Сборная Франции на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе I с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Дешам отреагировал на хет-трик Олисе в матче с Северной Ирландией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android