Тренер сборной Северной Ирландии отдал дань уважения Дидье Дешаму после матча с Францией

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил выразил уважение французскому специалисту Дидье Дешаму после товарищеского матча, в котором сборная Франции одержала победу над Северной Ирландией со счётом 3:1.

«Он был потрясающим главным тренером национальной команды. Ему удалось очень долго возглавлять команду такого масштаба — несмотря на то, какие варианты были у этой страны, учитывая достигнутый успех. Когда управляешь таким количеством суперзвёзд, нужна особая личность, способная со всем этим справиться. У Дидье этого в избытке.

Он был великолепным игроком — это уже проявлялось в его карьере. Для меня, как для тренера небольшой страны, он человек огромной скромности, у которого всегда найдётся для тебя время, который идёт на контакт. Очень надеюсь, что он проведёт выдающийся чемпионат мира», — приводит слова О`Нила Footmercato.

Сборная Франции на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе I с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.