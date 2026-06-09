ФИФА подтвердила недопуск сомалийского арбитра к ЧМ‑2026 из-за отказа во въезде в США

ФИФА официально сообщила, что сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет работать на матчах чемпионата мира — 2026. Причина — отказ во въезде в США.

Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Омар Артан прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать — причины не озвучили. В итоге судью отправили обратно в Турцию.

«ФИФА подтверждает, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет судить матчи чемпионата мира после того, как ему было отказано во въезде в Соединённые Штаты.

ФИФА не участвует в связанных с миграционным контролем процедурах в принимающей стране, включая рассмотрение визовых вопросов, и получила от властей информацию о том, что статус Артана в данный момент не будет изменён. Окончательное решение, кто получит визу, кто будет допущен в страну, остаётся за правительством принимающей страны», — приводит заявление ФИФА Sky Sports.

Омар Артан — первый сомалийский судья, попавший в список арбитров финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году Африканская конфедерация футбола признала его лучшим арбитром континента.